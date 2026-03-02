Например, в Париже расположена одна из самых глубоких станций метро. Об этом пишет Sortir a Paris.

Что известно об этой станции метро?

Станция метро Abbesses расположена на 12 линии метро Парижа. Кроме этого, она считается самой глубокой во французской столице. Ее глубина достигает 36 метров. В то же время это не единственная особенность этой подземки.

Стоит особое внимание уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.



На станции есть винтовая лестница / Фото Sortir a Paris.

Стены возле винтовой лестницы украшены выдающимися фресками разных художников. Иллюстрации рассказывают историю района и будто передают настроение этой местности. Такое дизайнерское решение является не новым, однако оно прекрасно дополняет станцию Abbesses.

К слову, самой глубокой станцией в Европе считается украинская "Арсенальная", что в Киеве. Ее глубина значительно превышает глубину Abbesses. "Арсенальная" расположена на 105 метров под землей, пишет Википедия.

Ее открыли 6 ноября 1960 года. "Арсенальная" является частью красной линии Киевского метрополитена. Некоторое время считалась самой глубокой в мире, однако несколько лет назад потеряла этот статус и уступила одной из китайских подземок.

Какая еще станция может удивить?