Наприклад, у Парижі розташована одна із найглибших станцій метро. Про це пише Sortir a Paris.

Що відомо про цю станцію метро?

Станція метро Abbesses розташована на 12 лінії метро Парижу. Крім цього, вона вважається найглибшою у французькій столиці. Її глибина сягає 36 метрів. Водночас це не єдина особливість цієї підземки.

Варто особливу увагу приділити дизайну. Станція Abbesses має гвинтові сходинки. Це пов'язано із тим, що її збудували всередині пагорба, тому для того, аби дійти до платформи, спершу потрібно спуститись на достатню глибину. Всього тут 176 сходинок. Звісно, є альтернатива: можна скористатись ліфтами, якими станція теж обладнана.



На станції є гвинтові сходи / Фото Sortir a Paris.

Стіни біля гвинтових сходів прикрашені видатними фресками різних художників. Ілюстрації розповідають історію району та ніби передають настрій цієї місцевості. Таке дизайнерське рішення є не новим, проте воно чудово доповнює станцію Abbesses.

До слова, найглибшою станцією у Європі вважається українська "Арсенальна", що у Києві. Її глибина значно перевищує глибину Abbesses. "Арсенальна" розташована на 105 метрів під землею, пише Вікіпедія.

Її відкрили 6 листопада 1960 року. "Арсенальна" є частиною червоної лінії Київського метрополітену. Певний час вважалась найглибшою у світі, проте кілька років тому втратила цей статус та поступилась одній із китайських підземок.

Яка ще станція може здивувати?