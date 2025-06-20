Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование в журнале RSC Sustainability.

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Чем интересно производство ткани из сельскохозяйственных отходов

Исследование показало, что овсяная шелуха и пшеничная солома хорошо подходят для получения растворимой целлюлозы, которую используют в производстве тканей.

Метод основан на содовой варке – экологически безопасный процесс, не требующий использования едких химикатов. Щелочной раствор, который применяется в технологии, не содержит токсинов и не требует сложной обработки сырья, как это необходимо при производстве целлюлозы из древесины.

Как отмечает доцент Диана Бернин, новая технология открывает возможности для переработки и других видов сельскохозяйственных отходов. В частности, ее команда уже изучает возможность использования травяного жмыха и пшеничной пульпы для создания текстильных волокон.

Ученые превратили сельскохозяйственные отходы в текстиль / Фото Unsplash (иллюстративное)

В перспективе эту технологию можно будет интегрировать в уже существующую целлюлозно-бумажную промышленность без необходимости строительства новых производственных линий.

По словам авторов исследования, переработки сельскохозяйственных отходов в ткань поможет уменьшить зависимость от хлопка, выращивание которого требует значительных водных и земельных ресурсов, а также от древесной целлюлозы, производство которой связано с вырубкой лесов.

К слову, ученые также создали пластик, который растворяется в воде всего за час. Он распадается на компоненты, которые могут быть переработаны природными бактериями.