Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження у журналі RSC Sustainability.

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Чим цікаве виробництво тканини з сільськогосподарських відходів

Дослідження показало, що вівсяне лушпиння та пшенична солома добре підходять для отримання розчинної целюлози, яку використовують у виробництві тканин.

Метод заснований на содовому варінні – екологічно безпечний процес, що не потребує використання їдких хімікатів. Лужний розчин, який застосовується в технології, не містить токсинів і не вимагає складної обробки сировини, як це необхідно при виробництві целюлози з деревини.

Як зазначає доцентка Діана Бернін, нова технологія відкриває можливості для перероблення й інших видів сільськогосподарських відходів. Зокрема, її команда вже вивчає можливість використання трав’яної макухи та пшеничної пульпи для створення текстильних волокон.

Вчені перетворили сільськогосподарські відходи на текстиль / Фото Unsplash (ілюстративне)

У перспективі цю технологію можна буде інтегрувати у вже існуючу целюлозно-паперову промисловість без потреби будівництва нових виробничих ліній.

За словами авторів дослідження, перероблення сільськогосподарських відходів на тканину допоможе зменшити залежність від бавовни, вирощування якої потребує значних водних і земельних ресурсів, а також від деревної целюлози, виробництво якої пов’язане з вирубкою лісів.

До слова, вчені також створили пластик, який розчиняється у воді всього за годину. Він розпадається на компоненти, які можуть бути перероблені природними бактеріями.