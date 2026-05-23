Об этом 24 Каналу рассказал этнолог, исследователь украинской народной одежды и доктор философии по истории и археологии Игорь Турейский.

Кто из известных украинцев носил вышиванку в повседневной жизни?

По словам Турейского, одним из первых украинских интеллигентов, кто начал сочетать вышиванку с классическим европейским костюмом, был Иван Франко. В то же время он не был исключением, ведь народную одежду в повседневной жизни также носили Иван Нечуй-Левицкий, Владимир Антонович и Николай Лысенко.

Для Франко эта вышиванка была сочетанием его как украинца, как выходца из народа, и его проевропейской ориентации,

– объяснил Игорь Турейский.

Иван Франко в вышиванке и пиджаке / Архивное фото

Этнолог отметил, что сегодня вышиванка все чаще становится частью ежедневного стиля украинцев, и назвал это положительной тенденцией.

"Человек волен носить ее хоть каждый день. Я не вижу в этом ничего плохого", – отметил он.

По мнению Турейского, главное - чтобы ношение вышиванки имело для человека внутреннее значение независимо от того, идет ли речь о праздниках, или о буднях. Он также выразил надежду, что интерес к традиционной одежде станет для украинцев шагом к более глубокому познанию собственной культуры и истории.

Кто первым соединил вышиванку с пиджаком?

Ранее мы рассказывали о том, что исследователи до сих пор не могут точно сказать, кто первым начал моду сочетать вышиванку с пиджаком. Однако древнейшая известная фотография такого образа принадлежит украинскому драматургу Марку Кропивницкому и датируется 1864 годом.

Несмотря на это, именно Иван Франко сделал сочетание вышиванки и пиджака узнаваемым стилем украинской интеллигенции. Также популяризации вышитой рубашки способствовал Михаил Драгоманов, который носил ее в повседневной жизни.

В то же время его сестра Елена Пчилка не только носила вышиванки, но и исследовала украинские орнаменты и популяризировала их в мире.