Про це 24 Каналу розповів етнолог, дослідник українського народного одягу та доктор філософії з історії й археології Ігор Турейський.

Хто з відомих українців носив вишиванку у повсякденному житті?

За словами Турейського, одним із перших українських інтелігентів, хто почав поєднувати вишиванку з класичним європейським костюмом, був Іван Франко. Водночас він не був винятком, адже народний одяг у повсякденному житті також носили Іван Нечуй-Левицький, Володимир Антонович та Микола Лисенко.

Для Франка ця вишиванка була поєднанням його як українця, як вихідця з народу, і його проєвропейської орієнтації,

– пояснив Ігор Турейський.

Іван Франко у вишиванці та піджаку / Архівне фото

Етнолог наголосив, що сьогодні вишиванка дедалі частіше стає частиною щоденного стилю українців, і назвав це позитивною тенденцією.

"Людина вільна носити її хоч кожен день. Я не бачу в цьому нічого поганого", – зазначив він.

На думку Турейського, головне - аби носіння вишиванки мало для людини внутрішнє значення незалежно від того, чи йдеться про свята, чи про будні. Він також висловив сподівання, що інтерес до традиційного одягу стане для українців кроком до глибшого пізнання власної культури та історії.

Хто першим поєднав вишиванку з піджаком?

Раніше ми розповідали про те, що дослідники досі не можуть точно сказати, хто першим започаткував моду поєднувати вишиванку з піджаком. Однак найдавніша відома світлина такого образу належить українському драматургу Марку Кропивницькому і датується 1864 роком.

Попри це, саме Іван Франко зробив поєднання вишиванки та піджака впізнаваним стилем української інтелігенції. Також популяризації вишитої сорочки сприяв Михайло Драгоманов, який носив її у повсякденному житті.

Водночас його сестра Олена Пчілка не лише носила вишиванки, а й досліджувала українські орнаменти та популяризувала їх у світі.