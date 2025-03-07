Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @mem_ostriv у TikTok.

Дивіться також Хіти, які ми слухаємо досі: найкращі пісні "Території А", що підкорили 90-ті

Які телешоу ми дивилися після школи

"Віталька"

Цей серіал став легендою завдяки головному герою – дивакуватому, але впевненому у собі Вітальці, який шукав кохання та часто потрапляв у кумедні ситуації. Його незабутні фрази та комічні побачення досі викликають ностальгію.

"Віталька" / Фото з відкритих джерел

"Реальна містика"

Таємничі події, містичні явища та незрозумілі випадки – ця програма змушувала нас затамовувати подих. Хтось дивився її з цікавістю, а хтось боявся вийти в темну кімнату після перегляду.

"Реальна містика" / Фото з відкритих джерел

"Суперкопи"

Цей серіал був пародією на класичні детективи, але з фірмовим українським гумором. Абсурдні ситуації, комічні персонажі та легкий сюжет робили його ідеальним вибором для перегляду після школи.

"Суперкопи" / Фото з відкритих джерел

"Країна У"

Якщо ти хотів добряче посміятися, то "Країна У" була саме тим, що треба. Яскраві герої з різних куточків України та смішні життєві ситуації робили це шоу справжнім хітом.

Вступ до "Країни У": дивіться відео

"Одного разу в Одесі"

Це ще одна комедійна історія, яка підкорила глядачів. Одеський гумор, харизматичні персонажі та несподівані ситуації – ось що робило цей серіал незабутнім.

Герої телешоу "Одного разу в Одесі" / Фото з відкритих джерел