На щастя, є книги, які можна прочитати буквально за один вечір. 24 Канал розповість про 3 такі історії, які захоплять своєю динамікою.

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"Сад кісток" Тесс Герітсен

Це новий захопливий трилер від американської письменниці Тес Геррітсен, яка відома своєю серією романів про пригоди Джейн Ріццолі та Мори Айлс. Історія містить в собі дві сюжетні лінії, одна з яких відбувається в сучасності, а інша – у 19 столітті.



"Сад кісток" Тесс Герітсен / Фото книгарні КСД

У наш час головна героїня, Джулія Гемільтон, купує старий будинок у Бостоні й випадково знаходить людські рештки в саду. Розпочинається розслідування, яке приводить її до жахливих таємниць минулого.

Лінія в 19 столітті ж розгортається навколо лікаря Норіса Маршала, який під час епідемії лихоманки стикається з низкою загадкових вбивств. Дві ці історії поступово переплітаються, розкриваючи темні сторони людської природи.

Це книга про таємниці, медицину та історію, з атмосферою напруги і несподіваними поворотами.

"Що знає вітер" Емі Гармон

Це роман Емі Гармон, який поєднує в собі історичну драму, романтику та елементи містики.

Події книги розгортаються в Ірландії у 1921 році, під час війни за незалежність від Британії, проте починається все в сучасному світі. Головна героїня, Енн Ґаллагер, американка ірландського походження, після смерті дідуся вирушає до Ірландії, щоб розвіяти його прах. Там вона несподівано переноситься в минуле, у часи, коли Ірландія була охоплена боротьбою за свободу.



"Що знає вітер" Емі Гармон / Фото видавництва

Енн плутають із її прабабусею. Вона стикається з багатьма труднощами, зокрема, зі складними стосунками та небезпекою, пов'язаною з війною. Вона зустрічає чоловіка, який виявляється її прадідом, і поступово дізнається більше про своє минуле і таємниці своєї сім'ї.

"Діва проти біди" Евелін Скай

У цій книзі ми дізнаємось історію Елоді, доньки лорда Бейфорда. Вона ніколи не прагнула залишити рідне герцогство Інофі, радше навпаки – була переконана, що її призначенням є всіляко допомагати своєму народові.



"Діва проти біди" Евелін Скай / Фото видавництва

У королівстві з непередбачуваним кліматом і мізерними врожаями мешканці часто стикаються з проблемою голоду. На тлі цього батько запропонував Елоді угоду. Він планував видати її заміж за Генрі, принца з процвітаючого острова Ауреа, в обмін на гарантоване постачання продовольства протягом зимових місяців. Елоді раніше листувалася з принцом Генрі і вважала його приємним і цікавим, погодилася на пропозицію батька.

Але не все так просто. Інофі отримає підтримку та провізію. Що натомість матиме Аврея? На жаль, Елоді про все дізнається, коли вже буде принцесою в земному раю, який цілком може стати смертельною пасткою. Тим паче, вона не перша дівчина, котра погодилася на таку на вигідну угоду з дивним гаслом: "Життя за життя. Кров за вогонь".