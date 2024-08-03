Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві стане більш доступним для людей з інвалідністю. Театр зазнає певних змін, які необхідні для того, щоб перебування там було комфортним для всіх.

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Як зміниться театр

Разом із засновником ГО "Доступно UA" Дмитром Щебетюком, у театрі вже визначили зони, які мають пережити певні зміни.

Зокрема, у театрі запланували удосконалення пандусів, систем навігації для осіб з порушенням слуху та зору, а також оновлення спеціально обладнаних місць у глядацькій залі, вбиральнях і гардеробі. Це потрібно для комфортного перебування у театрі.

Крім цього, працівники театру пройдуть спеціальне навчання. Також квитки на інклюзивні місця будуть зі спеціальними позначками.

Впровадження цих змін дозволить полегшити пересування для людей із інвалідністю по приміщенню та загалом зробить перебування там комфортнішим.