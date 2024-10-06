Вертикальні вітряні турбіни можуть генерувати енергію за допомогою "штучного вітру". До такого висновку дійшли дослідники Мадридського університету дистанційного навчання в Іспанії, про що пише видання Interesting Engineering.

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Як кондиціонери можуть генерувати струм

Відповідно до результатів досліджень, системи обігріву, охолодження та кондиціонування можуть генерувати до 513 мегаватів чистої енергії на рік. Для цього потрібно встановити невеликі вертикальні вітрові генератори, потужністю до 9 кіловатів.

Технологію уже випробували у центрі обробки даних в Колумбії. Там є три охолоджувачі Liebert HPC-M, кожен з яких оснащений вісьмома вентиляторами EC-FAN. Ці вентилятори забезпечують постійний вертикальний потік повітря для охолодження комп'ютерного обладнання об'єкта. Шість турбін, які встановили на двох охолоджувачах, на рік можуть виробляти 513,8 мегавата енергії на рік. Одна турбіна щорічно здатна генерувати 85 мегаватів електрики.

Також дослідники підрахували, що 16 вентиляторів-охолоджувачів на рік споживають 336 мегаватів енергії, у той час вони можуть виробляти 467 мегаватів – тобто забезпечувати власну роботу вони можуть самостійно, та ще й виробляти надлишкову енергію, яку можна передавати у мережу або використовувати для інших потреб.