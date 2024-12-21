Біля кафе-пекарні "Завертайло" встановили унікальну інсталяцію – ялинку, створену з колосків, зібраних під час цьогорічних жнив по всій Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на інстаграм пекарні.

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Символ сили і єдності

Як написали на сторінці закладу, ця ялинка покликана вшанувати значення зерна та важку працю тих, хто його сіє і збирає, навіть у надзвичайно складних умовах війни. Інсталяція включає чорну площину, що символізує згорілі поля вздовж лінії фронту – нагадування про втрати, які несе українська земля.



Таку ялинку встановили в Києві / Фото "Завертайло"

На полях Харківщини, Запоріжжя, Сумщини, Миколаївщини та Одещини збір врожаю відбувається під постійними обстрілами, ударами КАБів, під загрозою ворожих дронів. Часто це трапляється всього за кілька кілометрів від фронту. Але ми, як нація незламних аграріїв, під захистом наших Сил оборони зберігаємо зерно – символ тяглості нашої традиції. Попри все, ми сіємо, збираємо, обробляємо землю та шануємо її дари,

– написали у закладі.

Вони також закликали шанувати працю всіх, хто забезпечує продовження життя і боротьби, навіть у найскладніших умовах, та пам’ятати про високу ціну українського Різдва.