Повідомляє 24 Канал з посиланням на El Diario 24. Також фотоелектричний "папір" у 18 разів ефективніший за традиційні сонячні панелі за показником енергії на одиницю ваги.

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Як працює нова технологія

"Папір", який також називають сонячним "килимом", можна наносити на дахи для генерації відновлюваної енергії. Однією з ключових переваг цього матеріалу є його мала вага, що дозволяє використовувати його там, де установка звичайних сонячних панелей були б проблемою.

Цей матеріал можна застосувати для вітрил на човнах, крил дронів, наметів та багатьох інших варіантів. Його також можна використовувати на фасадах будівель, балконах або в інших невеликих масштабах. Сонячний "папір" є особливо корисним для сільських чи віддалених районів, де доступ до інших джерел енергії обмежений.

Дослідники з MIT вкрили пластиковий лист шаром парилену завтовшки всього в кілька мікрометрів. Цей шар забезпечує електроізоляцію та захист від корозії, викликаної вологою або хімікатами.

Потім команда помістила низку шарів сонячних елементів на лист парилену, використовуючи друковане чорнило з різних матеріалів. Уся структура має товщину всього 2 – 3 мікрометри. Краї матеріалу були запечатані клеєм для захисту шарів, після чого його нанесли на легку, міцну тканину, яку потім зняли, перенісши сонячні модулі на поверхню тканини.

Оцінюючи нову технологію сонячних елементів, зазвичай обмежуються їхньою ефективністю перетворення енергії та вартість у доларах за ват. Однак не менш важливим показником є інтегрованість – легкість, з якою нова технологія може бути адаптована, пояснили розробники.