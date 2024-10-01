Раніше Тетяна працювала на тракторі та займалася сільським господарством, але вирішила змінити професію, зацікавившись ковальством. Про це повідомляє Суспільне.

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Як жінка з Рівненщини опановує професію коваля

Тетяна Поліщук має освіту кравчині, хоча за фахом ніколи не працювала. Раніше вона займалася збором молока та продавала його у місцевому магазині.

З лютого Тетяна безплатно опановує ковальську справу в Центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в Гощі. За цей час вона виготовила різноманітні вироби, в тому числі для військових, які будують оборонні рубежі на фронті.

Робили тільки скоби, ми робили валюти. Ми гнули й на станках, і вручну. Зараз війна, треба заміщати чоловіків. Дуже цікава професія, хотіла себе спробувати. Не спробуєш – не будеш знати, що воно таке. Я безробітна, прийшла в центр. Мені запропонували – не відмовилась. Ставлення дуже добре,

– розповіла Тетяна.

Вона також зауважила, що має необхідну фізичну підготовку для ковальства, оскільки більшу частину життя провела в селі.

Тетяна Поліщук / Фото Суспільного

Директорка навчального закладу Наталія Бура повідомила, що Тетяна стала другою жінкою в області, яка у них навчається на коваля.

"Ця професія була у нас ліцензована у 2003 році. Загалом в нас на коваля навчилися близько 300 людей. Виклики часу в нашій країні вимагають певних змін. Дана професія, вона не тільки поширена між чоловіками, а навіть серед прекрасної половини людства", – зазначила директорка.

Для подальшого розвитку ковальської справи керівники Центру профтехосвіти та Гощанської громади підписали меморандум.

"Основна мета – співпраця з громадою, масштабування та розширення наших послуг та ідеї від громади, які ми можемо спільно запровадити. Можливо, це буде грантова робота, можливо, відкриття фестивалів", – розповіла Бура.