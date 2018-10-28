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      Тренер "Шахтаря" Фонсека потрапив у топ-50 тренерів за версією видання FourFourTwo

      60 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека / ФК "Шахтар"

      Відоме видання FourFourTwo склало список з топ-50 тренерів сучасності. Знайшлося у ньому місце і для тренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки. Він розмістився на 22-ій позиції.

      Як зазначається у рейтингу, "Фонсека зробив майже неможливе, щоб замінити давню легенду клубу Мірча Луческу".

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      При цьому у FourFourTwo віддали належне наставнику "гірників", який зумів двічі поспіль виграти чемпіонат України, у минулому сезоні вийти в 1/8 фіналу ліги чемпіонів. При цьому що команда зіштовхнулася зі скороченням бюджету клубу та була змушена покинути Донецьк.

      Варто зазначити, що FourFourTwo опублікував лише тренерів з 21-го по 50-те місце. Для прикладу Жозе Моуріньо лише на 25-ій позиції. Решту імен назвуть у понеділок та вівторок.

      Теги: Футбол Шахтар Спорт
      Джерело: 24 Канал
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