Його заяву опублікував офіційний телеграм-канал корпусу, пише 24 Канал.

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Що відомо про це?

Плацдарм з'єднання – останній рубіж оборони північного Донбасу і Харківщини. Ця ділянка друга по інтенсивності штурмових дій противника. Попри значну чисельну перевагу, спроби ворога прорвати оборону залишаються безрезультатними. У цих боях підрозділи не тільки обороняються, але й переходять у контратаки. Білецький стверджує, що корпус вже впливає на перебіг цієї війни.

Корпус і його підрозділи зростають, обмінюються досвідом, формують єдиний корпоративний дух, приєднують нові бригади і підрозділи. Тут і зараз ми створюємо структуру, яка здатна не тільки ефективно вести війну, але і визначати її нові правила,

– заявив командир.

Він розповів, що з'єднання адаптується до нових викликів, масштабує рішення, які довели свою ефективність на передовій, впроваджує інновації, сучасні підходи до управління, бойової підготовки, власні моральні принципи та орієнтири. Корпус перетворюється на справжнє військове братерство.

Білецький про ситуацію на фронті: дивіться відео

Відкрито тисячі бойових і небойових вакансій. Крім піхотинців, артилеристів, танкістів шукають бійців ППО, пілотів БпЛА, РЕБівців, медиків, зв'язківців, ремонтників, логістів та інших. «У нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую в Третій армійський корпус, щоб змінювати і вершити історію разом,

– додав командир.

Про створення Третього армійського корпусу стало відомо 14 березня 2025 року. До його складу увійшли Третя штурмова та інші бригади, а також підрозділи корпусного комплекту. Білецький заявляв, що нове з'єднання ґрунтуватиметься на цінностях і пріоритетах "Трійки": управління, сержантська ланка, бойова підготовка і технології.

