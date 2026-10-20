Рік тому ми відкрили Навчальний центр фонду. Зараз, озираючись назад, розумію: це було одне з найважливіших рішень за всі роки роботи – і водночас одне з тих, що визрівало не один день, а стало логічним продовженням нашої діяльності, експертизи та змін, які ми бачили на полі бою. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Сучасна війна тримається на трьох елементах: люди, техніка, софт. І наш досвід показав – саме люди є визначальним фактором ефективності. Тому наше завдання полягає не тільки в тому, щоб передавати номенклатуру, а й щоб система підготовки встигала за темпом змін на полі бою.

Робота з нуля

Побудувати навчальний центр з нуля виявилося значно складнішим, ніж здавалося спочатку. Недостатньо було знайти приміщення та інструкторів – треба було створити повноцінну систему: навчальні програми, злагоджену команду та забезпечити роботу на полігоні. Бо будь-яке навчання без відпрацювання в реальних умовах залишається лише методичкою.

Але до цього був інший досвід, який і сформував наше розуміння проблеми і її рішення. Коли у 2022 році фонд передав DJI Matrice 300 RTK, виявилося, що військові не мають базового розуміння, як користуватися цими виробами. Відповіддю стало навчання в Ужгороді – і саме тоді стало зрозуміло: передавати техніку без підготовки військових, які з нею працюватимуть, не має сенсу.

У той самий час ми почали співпрацювати із військовою школою "Боривітер", і це було не тільки навчання операторів дронів, а й інша фахова підготовка (системи ситуаційної обізнаності, топографія, зв’язок та ін.). З серпня 2022 року навчання пройшли понад 36 тисяч курсантів за різними напрямами.

Власний навчальний центр став наступним кроком – місцем, де весь накопичений досвід можна було зібрати і перетворити на системну підготовку. Але для нас найважливішим та найскладнішим під час створення власної навчальної інституції було заслужити довіру військових – щоб вони віддали в наші руки свій профільний розвиток. Бо чим краще підготовлений військовий, тим ефективніше працює техніка. А це означає і більшу віддачу від кожної вкладеної гривні, і – найголовніше – збережені життя.

Саме тому більшість наших інструкторів – ветерани з бойовим досвідом, і це принципова позиція. Навчати військового може лише та людина, яка знає ціну кожного рішення в бою. Водночас цей досвід не повинен залишатися надбанням окремих людей – він має масштабуватися і транслюватися далі.

Паралельно ми постійно аналізуємо зміни на полі бою (з нашої практики, це відбувається кожні 3 – 4 місяці), відстежуємо тактико-технічні характеристики нових ворожих засобів і оновлюємо програми – щоб між тим, чого навчають, і тим, з чим реально стикаються військові, не було розриву.

Результат вимірюється не сертифікатами

За перший рік Навчальний центр підготував 602 курсанти. Це 233 повноцінні екіпажі. Але для нас ці цифри – не головний критерій роботи, і ми свідомо не ставили їх у центр оцінки результативності.

Навчання не закінчується видачею сертифіката. Курсант повертається у підрозділ, застосовує навички в реальних умовах, ділиться досвідом із центром – і цей досвід повертається назад у програму. Так формується цикл, де кожна нова група навчається вже на оновленій версії курсу, збагаченій живим бойовим досвідом попередніх.

Ці результати ми знаємо не випадково – військові підтримують з нами постійний зв'язок після курсу, діляться тим, що спрацювало, і тим, що варто доопрацювати. Саме цей зворотний зв'язок живить наші програми і робить кожен наступний курс точнішим.

Так, один із екіпажів Повітряних Сил після курсу поставив рекорд: три збиті "Шахеди" за шість хвилин. А екіпаж батальйону "Роніни" 65 бригади почав збивати розвідувальні БпЛА одразу після завершення навчання. За словами військових, у них ще не було жодного бойового виїзду без збиття. Ось що для нас є справжнім результатом.

Ми обрали модель невеликих груп – це дозволяє інструкторам бачити прогрес конкретного курсанта, працювати з екіпажем як з командою, розбирати помилки і не знижувати вимоги заради статистики.

Ми не прагнемо конкурувати з державною системою підготовки – наша роль — доповнювати її там, де потрібна вузька спеціалізація, швидкість реакції та здатність оперативно оновлювати програму відповідно до того, що відбувається на лінії бойового зіткнення.

Довіра, яку можна виміряти

За перший рік бізнеси і партнери інвестували в розвиток Навчального центру понад 21 мільйон гривень. Для мене ця цифра важлива не як обсяг залучених коштів, а як показник довіри до моделі, яку ми будуємо, і підтвердження того, що підхід працює.

Крім того, центр запустив спільний курс із Wild Hornets, розпочав роботу з Vyriy Industries.

А нещодавно ми підписали меморандум про співпрацю з урядом Канади – і це особливий сигнал не тільки для Навчального центру чи фонду як інституції, а й для всього волонтерського сектору: якщо іноземний уряд інвестує в українську навчальну програму, це означає, що модель, яку ми будуємо, має цінність за межами України.

Через Управління військової підготовки та співпраці Міністерства національної оборони Канади ми отримали підтримку 24-місячної програми розвитку базових курсів FPV та БпЛА літакового типу – з інвестицією в інструкторів, методики, стандарти та інфраструктуру.

Це не просто фінансування. За п'ять років повномасштабної війни ми стали країною з унікальним досвідом. І партнери це розуміють. Ми тепер не тільки отримувачі допомоги, ми – джерело експертизи, яка народжується тільки там, де занадто висока ціна помилки.

Звичайно, таких партнерств має ставати більше. Але для цього нам (і всьому сектору) потрібно вчитись працювати на тривалу перспективу. Не від збору до збору, а від спроможності до спроможності. Сильне професійне військо – це єдине, що реально захищає країну, і саме тому ми вкладаємо в навчання стільки ресурсів.

На другий рік у нас одне завдання: стати міцнішими як інституція, яка працює разом із виробниками і військовими, залучає міжнародний досвід і водночас передає український. Справжній результат навчання починається після випуску, і це залишається головним критерієм нашої роботи.