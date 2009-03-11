19:51
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Три дні до виборів?

22:15, 11 березня 2009 286

Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав Тервиборчком провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

Таке рішення суд ухвалив сьогодні за позовом обласного осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода” .Ірина Подлісна (суддя міського окружного адмінсуду): “Оскільки рішення Тернопільської ТВК підлягає до скасування, то Тернопільська обласна ТВК зобов’язана проводити підготовку до позачергових виборів до Тернопільської облради, призначені на 15 березня відповідно до закону України”.У Центрвиборчкомі телеканалу “24” повідомили, що рішення суду ще не отримали, відтак коментувати ймовірність проведення виборів у Тернополі уже в неділю поки не можуть.Нагадаємо, дострокові вибори до Тернопільської облради було призначено у грудні минулого року - через бездіяльність ради, викликану конфліктом між фракціями БЮТ і НУНС. Парламент призначив голосування на 15 березня. Але третього березня рада за поданням депутатів від БЮТ і НУНС скасувала дострокові вибори до облради. Ініціатори скасування виборів мотивували це бажанням зекономити бюджетні кошти. Експерти ж справжньою причиною називали падіння рейтингів політичних сил, перш за все БЮТу, порівняно із попередніми виборами 2006 року. Зазначимо, що постанова про скасування виборів до Тернопільської облради стала першим подібним рішенням парламенту. У Комітеті виборців, зокрема, таке рішення назвали “небезпечним прецедентом”, який свідчить про можливість скасувати вибори лише з огляду “політичної доцільності”. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
462
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
325
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
796
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19712
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 601
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук