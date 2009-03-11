Три дні до виборів?

Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав Тервиборчком провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

Таке рішення суд ухвалив сьогодні за позовом обласного осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода” .Ірина Подлісна (суддя міського окружного адмінсуду): “Оскільки рішення Тернопільської ТВК підлягає до скасування, то Тернопільська обласна ТВК зобов’язана проводити підготовку до позачергових виборів до Тернопільської облради, призначені на 15 березня відповідно до закону України”.У Центрвиборчкомі телеканалу “24” повідомили, що рішення суду ще не отримали, відтак коментувати ймовірність проведення виборів у Тернополі уже в неділю поки не можуть.Нагадаємо, дострокові вибори до Тернопільської облради було призначено у грудні минулого року - через бездіяльність ради, викликану конфліктом між фракціями БЮТ і НУНС. Парламент призначив голосування на 15 березня. Але третього березня рада за поданням депутатів від БЮТ і НУНС скасувала дострокові вибори до облради. Ініціатори скасування виборів мотивували це бажанням зекономити бюджетні кошти. Експерти ж справжньою причиною називали падіння рейтингів політичних сил, перш за все БЮТу, порівняно із попередніми виборами 2006 року. Зазначимо, що постанова про скасування виборів до Тернопільської облради стала першим подібним рішенням парламенту. У Комітеті виборців, зокрема, таке рішення назвали “небезпечним прецедентом”, який свідчить про можливість скасувати вибори лише з огляду “політичної доцільності”.