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Тріумф міських будинків

Дизайн 10:00, 17 березня 2009 526

З'явилась нова тенденція у центральних частинах міст - розкішні міські будинки з витонченим дизайном та велетенською кількістю кімнат.

Гамбург належить до найяскравіших представників цього новомодного напрямку - тут стильні будівлі поєднуються з перевагами міського життя. Архітекторка Ульріке Краґес точно знає, що люди хочуть від будинків, адже вона спеціалізується на дизайні помешкань, зокрема одноквартирних будинків.Ульріке Краґес (архітекторка): "Сьогодні люди шукають альтернативні помешкання. Скажімо, до прикладу, ви хочете жити у місті, де все відбувається, де є бутіки, лікарі, спортивні заклади. Ви не відчуваєте, наче вас виштовхнули на окраїну міста, і може брати участь у всьому, що відбувається".Будівля "Falkenried" розташована у центрі Гамбурга. Ульріке Краґес оформляла інтер'єри. 44-річна жінка каже, що прагне, аби помешкання сподобались людям з першого погляду. Архітекторка проектувала ексклюзивні будинки в елітному районі Харвестехуде для багатіїв. 7 тисяч євро за квадратний метр.Ульріке Краґес (архітекторка): "Серед важливих особливостей - класичні високі стелі та двері, камін. Плюс новий підхід, який дозволив нам інтерпретувати класичну архітектуру так, що вона стала сучасною завдяки останнім технологіям".Жити в центрі означає, що до вас часто заходитимуть.Аня Борштельманн (мешканка одноквартирного будинку): "Привіт, заходьте".Аня Борштельманн живе в одноквартирному будинку вже 3 роки.Аня Борштельманн (мешканка одноквартирного будинку): "У нас так багато кімнат, і стільки всього можна зробити тут, що зазвичай неможливо у міських будинках. Кімнати можна використовувати по-різному, можна навіть уникнути зустрічі з іншими членами сім'ї. Багато з нас працюють вдома, і великою перевагою є те, що цей будинок добре підходить для роботи. Це робить його ще привабливішим".Коту Фіндусу відомі всі переваги життя по сусідству.Аня Борштельманн (мешканка одноквартирного будинку): "Наш кіт Фіндус добре почувається. Він може бігати всюди, де заманеться. Він виходить погуляти ввечері, принаймні якщо там не морозно. Потім обходить територію, заходить в бари і залишається там, поки не виженуть останніх клієнтів".Такі будинки також стають дедалі популярнішими у німецькій столиці дизайну - Берліні, де спостерігається справжній будівельний бум. "Prenzlauer Garden" - це найбільший проект, у рамках якого звели близько 60 будинків. Ціни - не захмарні: 2500 євро за квадратний метр поблизу центра міста. Цього було достатньо, аби переконати Уту Ґрунд.Її будинок невдовзі з'явиться на цьому величезному майданчику. А будівництво має завершитись десь через півроку.Ута Ґрунд (мистецтвознавець): "Насправді будинок ще не існує, але частину землі вже викопали під фундамент. Можна насолоджуватись поступовим просуванням будівництва".Ось так він виглядатиме, коли його завершать.Стефан Гьохне (будівельник): "Ідея полягала у зведенні будинку в максимально класичному стилі. Дім, який не належить до певного часу. Дуже важливо було мати "гнучкий" інтер'єр. Тут є простора вітальня, їдальня на підвищенні та кухня поруч. Особливо привабливим є балкон на даху, з якого відкривається чудовий вид на місто".Тріумф міських одноквартирних будинків… А ці ще й мають сади довкола. Все, що потрібно для комфортного життя у центрі міста. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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