Тривале замороження

Житло, будівництво якого зупинилося через кризу, здадуть щонайшвидше - за три роки.

Якщо ж будівлі зведені менше, ніж на 70%, то громадяни, які вже заплатили за майбутні квадратні метри, ризикують в’їхати у свої квартири аж за 15 років. Такі прогнози роблять київські фахівці з нерухомості. Кажуть, картина виглядала б веселішою, якби дієвішими були протикризові заходи уряду. Головне - відновити довіру людей до ринку і до банків.Що ж до року поточного, то ріелтори називають оптимістичним сценарій, згідно з яким у Києві буде здано в експлуатацію хоча б третину від запланованого метражу житла. Будівельники, за їхніми словами, обіцяють побудувати 800 000 квадратів.