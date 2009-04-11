В чому б ви не були першими, чи то спорті, чи науці, споконвіку символом здобутків були трофеї.

Їхня форма та розміри визначаються лише фантазією автора. А творити такі речі - справа, однозначно, не з легких. Та, хтось цим повинен займатися...Німецька дизайнерка Мехтільд Шмідт наразі гостює у Берліні. Більшість часу мисткиня проводить у Нью-Йорку і буває вдома надзвичайно рідко. Зазвичай по роботі чи з особливої нагоди, як то Нагородження Німецького Інституту Кіномистецтва, місцевого аналога Оскара.З 50-х років і до 2004 року премію присуджувала урядова комісія. З 2005 р. ж цим займається Кіноакадемія. Лауреат нагороди отримує приз в розмірі 3 мільйони євро та статуетку, більш відому як Лола, створену Шмідт власноруч.Штефан Рейхенберґ (Schwanstein Entertainment): “Як повинен виглядати наш варіант Оскара? Мабуть, у стилі арт-деко та з кінострічкою. І коли Мехтільд взялася до роботи, то взяла до уваги усе вище сказане”.Перший варіант статуетки мав доволі скупий вигляд. І не вельми влаштовував організаторів дійства. Так, 2000 р., до 50-тиріччя кінофестивалю, на світ народилася “Лола”.Мехтільд Шмідт (дизайнера): “ Ми хотіли зберегти нерозривність плівки, зробити суцільну композицію. Ідея була - створити статуетку сильної жінки, яка б відображала рух та емоції кіно”.Перед тим як на світ з`явився остаточний варіант “Лоли”, дизайнерка перебрала безліч варіантів. Зокрема, покинула Мехтільд ідею й з дивакуватими зачісками.Мехтільд Шмідт (дизайнерка): “Я зрозуміла, що як тільки у статуетки з’являється волосся, вона повинна мати й зачіску, яка із часом просто вийде з моди. А лисою вона залишатиметься актуальною іще дуже і дуже довго. Важливо також, аби статуетка була важкою. Щоб переможець відчував щось у своїй руці. Адже, це цінна річ”.Мабуть, з цієї ж причини звиклий колір, в якому втілюють трофеї - золотий. Та, окрім, зовнішнього вигляду, кожна відзнака повинна мати свою історію. Так, венеційського крилатого "Лева", до прикладу, можна побачити чи не на кожній вуличці міста. Каннська "Пальмова Гілка" натхненна деревами, які вкривають сонячне узбережжя. Та, звідки ж взялася “Лола”? Як виявляється назвали статуетку в честь ролі, яку на екрані увічнила Марлін Дітріх, в фільмі "Блакитний Ангел". Сама ж Шмідт із приємністю згадує той рік, коли “Лолу” вперше вручали в Німеччині.Мехтільд Шмідт (дизайнера): “Увесь бульвар "Unter den Linden" встеляли довжелезні баннери та постери, на яких була зображена “Лола”. Відчуття були просто незрівнянні. Краще, ніж просто дивитися на неї на екрані”.Звісно, “Лола” - одна із найпрестижніших відзнак в галузі кіно. Проте, для Мехтільд Шмідт ця статуетка має набагато більшу значення. Для неї - це, перш за все, тріумф як дизайнера.