Труба на всіх

Українських газопроводів вистачить на всіх.

Участь Росії у модернізації української газотранспортної системи, про яку говорила Тимошенко, може не стосуватися проекту між Україною та ЄС - передає Радіо "Свобода". Радник прем’єрки з енергетичних питань Олекса Гудима каже, що Тимошенко має для Росії альтернативну пропозицію. Йдеться про недобудований ще з радянських часів газопровід "Богорочани - Ужгород", який дозволяє при мінімальних інвестиціях збільшити пропускну здатність.Водночас у Президента кажуть, що російський підхід до модернізації української ГТС, зокрема, пропозиція Путіна стосовно консорціуму - Київ не влаштовує. Уповноважений Президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський наголосив - для України та її національних інтересів сьогодні найвигіднішим є проект із Євросоюзом. Разом з тим на Банковій переконані, що Москва не повинна залишатися осторонь модернізації української труби, тож планують залучити до співпраці і російських експертів.Тим часом сьогодні у Москві пройдуть чергові газові переговори між "Газпромом" та "Нафтогазом". Сторони спробують укласти технічну угоду щодо транспортування газу у цьому році. Саме підписання цієї угоди, що регламентує деталі постачань газу до України і його транспортування, є умовою для початку роботи на українському ринку дочірньої компанії "Газпрому" - "Газпром збут Україна".