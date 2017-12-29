Труднощі перекладу: "Укрзалізниця" потрапила у незручну ситуацію через назви станцій
20:50, 29 грудня 4059 Читать новость на русском
На одній із залізничних станцій на Закарпатті розміщений розклад приміських поїздів, у якому назви зупинок потягів із помилками перекладені на англійську мову.
Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував український поет Лесь Белей.
"Укрзалізниця", лова-лова, взяла перекладачем Павла Зіброва", – підписав опубліковане фото його автор.
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Зазначимо, що ще одне фото із розкладом "Укрзалізниці" опублікував користувач Володимир Фесков. Він звернув увагу на невідповідність у назвах станцій "Батьово" та "Мукачево" в україномовному та англомовному варіантах.
"Укрзалізниця"
Джерело: 24 Канал
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