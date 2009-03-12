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Трудотерапія

19:07, 12 березня 2009 254

Підмітали вулиці, обрізали дерева та розвантажували сміття.

Усе це сьогодні робили кілька вінницьких водіїв, яких затримали нетверезими за кермом автомобіля. Уже оштрафованих порушників вперше вивели на громадські роботи. Прибирають переважно у ЖЕКах або на підприємствах міста. На кожного заведений робочий табель, згідно з яким слід відпрацювати по чотири години впродовж 15 днів. Позувати перед камерами новоспечені прибиральники, зрозуміло ж, відмовляються. Але кажуть, що усвідомили свою провину і жалкують про скоєне.Олег (порушник-громадський працівник): "Це разовий случай. Більше такого не повториться. Виводи зроблені. Треба дбати про правила дорожнього руху."Працівники комунальних служб задоволені, з приходом весни роботи додалось, а робочої сили завжди бракує. Тетяна Дудник (начальник ЖЕКу ): "Він займався, допомагав нам віваетажувати сміття з підвальних приміщень і допомагав отримувати матеріали і грузити гілки на нашій території. Правопорушникам, я думаю, краще у нас працювати ніж платити штрафи, можу і колись було 15 суток. То все рівно відбувати. То це краще на свіжому повітрі."Міру покарання для порушника визначає суд. За соціальним статусом водія представники Феміди вирішують, чи стягнути штраф та позбавляти прав керування автівкою, чи відправити на громадські роботи. Микола Сіманчук (начальник ДАІ у Вінницькій області): "1130 водіїв, які призначено покарання у вигляді громадських робіт. У нас є 15 держслужбовців, які отримали громадські покарання. 50 – бізнесменів. Ну і найбільше – безробітних."Правоохоронці ставлять собі за приклад закордонний досвід, де за порушення на громадських роботах працюють навіть зірки. За останні півроку кількість нетверезих водіїв на Вінниччині зменшилась майже удвічі, однак і зараз охочих поїздити за кермом напідпитку достатньо. З початку дії нових правил дорожнього руху вінницькі інспектори затримали таких водіїв понад 4 тисячі. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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