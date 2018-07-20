Трудова міграція шкодить всій Україні: експерти пояснили, як виправити ситуацію

Трудова міграція з України ставить під загрозу не тільки ситуацію на ринку праці, а й перспективи економічного зростання і навіть стабільний курс національної валюти.

Українці, які їдуть на заробітки в країни ЄС, отримують тимчасовий заробіток, однак ставлять під загрозу власну країну, пише "Обозреватель".

Так, в консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і в звіті Національного банку України ризик трудової міграції поставили в один перелік з наслідками від розриву співпраці з МВФ. Як заявив "Обозреватель" кандидат політичних наук, економічний експерт Олександр Палій, українці можуть легко працевлаштуватися в великих містах: Одесі, Києві, Дніпрі та отримувати стільки ж, як і на низькокваліфікованих роботах в Польщі.

В цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ. Уже зараз в більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також відзначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.

Згідно зі звітом Міжнародної організації праці, більшість українців їдуть на заробітки в Польщу. Там вони знаходять низкокваліфіковану роботу. Левова частина мігрантів працює без офіційного працевлаштування, а, значить, втрачає право на пенсію в Україні.

"В Європі не так вже й легко влаштується. Зараз в Україні працюють соціальні ліфти, до нас приходять бізнесмени з Туреччини, інших країн. Бачать тут перспективу. Реалізувати себе в Україні можна", – зазначає Палій. При цьому експерт упевнений: влада повинна створити умови, які дозволять повертатися трудовим мігрантам і легко відкривати тут власний бізнес без корупції. "У них часто є вже якийсь капітал. Потрібна дерегуляція, щоб вони могли повернутися і успішно реалізувати себе тут", – пояснює Палій.

Щоб вирішити проблему, також необхідно підвищувати рівень заробітних плат. І український бізнес, відзначає експерт, вже зараз намагається піднімати оклади своїм співробітникам для того, щоб конкурувати з польськими роботодавцями.

До слова, як пояснив експерт в сфері зарубіжного ринку праці Ярослав Мазур, для того, щоб у українців зник стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат повинен досягти близько 500 євро. До слова, згідно з даними великого кадрового порталу, зарплати в столиці вже досягли цього рівня.



Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції.