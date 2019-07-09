Труханова виправдають, навіть якщо він вчинить серію вбивств, – Стерненко про рішення суду

В Одесі оголосили вирок у справі Геннадія Труханова і він нікого не здивував. Мера Одеси, якого звинувачують у придбанні 185 мільйонів гривень із міського бюджету, визнали невинним. Разом з ним виправдали й інших винуватців справи.

Судді прийшли до висновку, що слідство та прокуратура не довели наявність умислу на заволодіння коштами та зловживання владою. Крім того, суд вважає, що неможливо визначити точну вартість заводу "Краян", за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в декілька разів.

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Оголошення вироку не обійшлося без конфліктів, до зали суду прийшов Міхеїл Саакашвілі. Сутички почалися через те, що прихильники Труханова, серед яких і "Муніципальна варта", забарикадували вхід до зали засідання.

Як сказав громадський активіст Сергій Стерненко у прямому ефірі 24 каналу, цей вирок суду є абсурдним. На його думку, судді, які розглядали цю справу, швидше за все, пішли на корупційну угоду з Трухановим.

Те, що сьогодні відбулося – це знущання з українського правосуддя і вбивство юстиції. Ще з першого дня було зрозуміло, що Труханова виправдають, навіть якщо він вчинить серію умисних вбивств привселюдно,

– наголосив Стерненко.

У чому звинувачують Труханова

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу "Краян". Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади.

За 7 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали майже 100 свідків сторони обвинувачення. У Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

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Завдяки "космічно швидкому" темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об'єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Але розгляд апеляції прокурори САП обіцяють організувати в Антикорупційному суді.