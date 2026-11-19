У червні про зміну власника повідомляли журналісти та волонтер Сергій Стерненко. За словами Стерненка, сума угоди могла сягати 25 мільйонів доларів. Про можливий продаж мережі з посиланням на власні джерела також писав Forbes Ukraine.

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Що відомо про "Труху" та Миколу Удянського

"Труха Україна" офіційно зареєстрована як онлайн-медіа. До мережі входять регіональні телеграм-канали та кілька міжнародних. З огляду на вплив мережі на громадську думку в Україні питання про те, хто нею володіє, становить суспільний інтерес.

Микола Удянський родом із Харкова й відомий передусім своєю діяльністю у криптобізнесі.

Хто володів "Трухою" до ймовірного продажу?

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що мережа телеграм-каналів "Труха" належала харківському підприємцю Володимиру Литвину.

За словами джерел видання "Коротко про", до підписання угоди з Миколою Удянським власником мережі залишався її засновник Максим Лавриненко. Він і досі публічно називає себе власником "Трухи".