Проте такий сценарій є малоймовірним. Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Це малоймовірно, бо Джо Байден чітко накреслив червону лінію стосовно втручання НАТО в цю війну. Сказав, що НАТО максимально дистанціюватиметься. Втручання НАТО – це одразу світова війна. Це мрія Володимира Путіна підняти ранг цієї війни до світової", – розповів Жданов.

Путін хоче визнання

За словами військового експерта, як тільки НАТО втрутиться, то Володимир Путін скаже, що готовий розв'язувати питання миру й сяде за стіл переговорів. Він хоче розмовляти з Байденом і повернутися таким чином на олімп світової політики. США не можуть цього допустити, а навпаки – прагнуть відкинути лідера Кремля якнайдалі..

Росія сама не піде з України й, до речі, Путін навіть якщо зупиниться, то пишатиметься. Буде гордий, ставитиме це як козир у перемовинах і доводитиме, що переміг,

– зазначив Жданов.

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У Росії сильний реваншизм

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що на саміті НАТО в Мадриді обговорюватимуть можливість надання для України такого потужного пакета допомоги, щоб Збройні Сили України повністю перейшли на озброєння стандартів НАТО. Жданов припускає, що повністю відмовитися від радянської техніки та зброї можна буде через 3 – 5 років.

"НАТО буде в цьому зацікавлене. Члени альянсу разом зможуть це зробити. Вони запустять військово-промисловий комплекс і будуть зацікавлені в тому, щоб якщо Росія отримала поразку, то так швидко не змогла оговтатися. Всі розуміють, що реваншизм у Росії все ж таки дуже сильний", – пояснив Жданов.

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