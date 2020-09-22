Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через проведення музичного фестивалю в Запоріжжі "Khortytsia Freedom". У зв'язку з цим, МОЗ очікує в області спалах коронавірусу.

Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу різко засудив та розкритикував організаторів фестивалю та місцеву владу. Про це повідомляє 24 канал.

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Що обурило Степанова

За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч людей.

Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає,

– не стримав емоцій міністр охорони здоров'я.

Степанов зазначив, що минулого тижня він домовився з мерами міст, що ті не використовуватимуть карантин для політичних цілей, а також не організовуватимуть масові заходи. Попри це в деяких містах продовжують проводити такі заходи.

Він попередив, що на порушників можуть чекати покарання і прогнозує зростання кількості хворих у Запорізькій області.

Яка ситуація з коронавірусом в Запорізькій області

За весь час пандемії в Запорізькій області виявили 3 034 випадки захворювання. Від недуги померли 44 людини.

Протягом останньої доби зафіксували ще 100 нових хворих. Наразі хворіють 1 858 пацієнтів.

Зверніть увагу! Фестиваль "Khortytsia Freedom-2020" відбувся 19 – 20 вересня в запорізькому парку Металургів. У програмі заходу анонсувалися, зокрема, виступи зірок українського шоу-юізнесу: Сергія Бабкіна, Олі Полякової, гуртів "Ляпіс 98", "Плач Єремії" та "ДахаБраха".



При вході на територію фестивалю працівники вимірювали відвідувачам температуру, дезінфікували руки, а також стежили за наявністю медичних масок. Втім, на самому фестивалі майже всі присутні були без захисних масок.