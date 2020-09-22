Це просто треш: Степанов обурився через фестиваль у Запоріжжі і очікує там спалах COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через проведення музичного фестивалю в Запоріжжі "Khortytsia Freedom". У зв'язку з цим, МОЗ очікує в області спалах коронавірусу.
Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу різко засудив та розкритикував організаторів фестивалю та місцеву владу. Про це повідомляє 24 канал.
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Що обурило Степанова
За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч людей.
Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає,
– не стримав емоцій міністр охорони здоров'я.
Степанов зазначив, що минулого тижня він домовився з мерами міст, що ті не використовуватимуть карантин для політичних цілей, а також не організовуватимуть масові заходи. Попри це в деяких містах продовжують проводити такі заходи.
Він попередив, що на порушників можуть чекати покарання і прогнозує зростання кількості хворих у Запорізькій області.
Яка ситуація з коронавірусом в Запорізькій області
- За весь час пандемії в Запорізькій області виявили 3 034 випадки захворювання. Від недуги померли 44 людини.
- Протягом останньої доби зафіксували ще 100 нових хворих. Наразі хворіють 1 858 пацієнтів.