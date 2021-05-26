Запропоновані Кабінетом Міністрів України зміни до Податкового кодексу заважатимуть підприємствам провадити свою господарську діяльність і може навіть призвести до зупинки виробництва – на цьому наголосив директор Департаменту економічної політики ФРУ Сергій Салівон.

"Те, що зараз пропонують, – тепер будь-яка дурість може стати проблемою для підприємств. Його активи будуть потрапляти в заставу і це обмежує його можливості для ведення господарської діяльності, а суд може розглядати це місяцями або навіть роками", – пояснює економіст.

Ще більше тіні стане в тих секторах, де це можливо. Що стосується економіки в цілому – то такі нововведення загалом погіршують клімат і відбивають бажання займатися бізнесом в нашій в країні,

– наголошує Сергій Салівон.

Ініційовані владою податкові зміни економісти вважають неприйнятними. Бо це, кажуть, неминуче призведе до зупинки працюючих підприємств та втрати потенційних інвесторів. Бізнесу ж необхідно планувати і розуміти свої витрати хоча б на кілька років вперед – інакше неможливі і розвиток виробництва, і довгострокові вкладення, наголошують фахівці.