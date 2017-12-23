17:17
23 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дзвінок Путіну. Російську Держдуму замінували Ланістери
Вєсті Кремля
22:21, 22 грудня
Вєсті.UA. Завершення грузинського шоу в Україні. Радикальна мода Кошелєвої
Вєсті.UA
19:38, 22 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Це не реклама, просто справді смішно: соцмережі обговорюють курйозний відеоролик "Приватбанку"

10:06, сьогодні 3001 Читать новость на русском
Рекламний ролик
Рекламний ролик "ПриватБанку" / Фото з вільних джерел

Націоналізований український банк опублікував талановито й з душею знятий відеоролик, у якому акторка Анна Левченко, відома озвучуванням мультсеріалу "Сімпсони", розповідає про усі казковості та перспективи, які чекають на охочого стати Javascript-розробником установи.

"Приватбанк" банк шукає Javascript-розробника, і це настільки весело й смішно, що навіть той факт, що це свідомо вірусний рекламний ролик, не зіпсує враження від перегляду.

Ролик виконаний в класичному стилі офіційних звернень компаній з 1980-1990 років.

Читайте також: Досить "блєстать ітлєлєктом", – Гройсман прокоментував скандал довкола "ПриватБанку"

Анна Левченко зіграла диктора, яка зачитує вимоги до претендента і перераховує усі достойності банку, переманюючи, таким чином, молодих програмістів на свій бік.

Теги: Новини України Курйозні новини Соцмережі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вулиці
сьогодні, 16:01 Вулиці "Годзили" у Києві бути: хто, чому і як саботує перейменування вулиці Московської
Катерина Петренко 1413
Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
сьогодні, 14:52 Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
Тетяна Мартинюк 377
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
сьогодні, 14:08 У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
2002
Кава на крові чи кава на Хрещатику?
сьогодні, 12:02 Кава на крові чи кава на Хрещатику?
Дід Панас 1330
Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
сьогодні, 10:02 Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
Настя Сукач 498
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук