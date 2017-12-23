Це не реклама, просто справді смішно: соцмережі обговорюють курйозний відеоролик "Приватбанку"

Націоналізований український банк опублікував талановито й з душею знятий відеоролик, у якому акторка Анна Левченко, відома озвучуванням мультсеріалу "Сімпсони", розповідає про усі казковості та перспективи, які чекають на охочого стати Javascript-розробником установи.

"Приватбанк" банк шукає Javascript-розробника, і це настільки весело й смішно, що навіть той факт, що це свідомо вірусний рекламний ролик, не зіпсує враження від перегляду.

Ролик виконаний в класичному стилі офіційних звернень компаній з 1980-1990 років.

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Анна Левченко зіграла диктора, яка зачитує вимоги до претендента і перераховує усі достойності банку, переманюючи, таким чином, молодих програмістів на свій бік.