Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який проінспектував хід реконструкції будівлі, передає сайт КМДА.

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"Ще до повномасштабного вторгнення Київ розпочав активну розбудову комплексної та сучасної системи соціальної реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії на деякий час призупинило наші плани. Однак робота над реалізацією запланованих проектів вже продовжується, адже потреба у функціонуванні центрів комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю тільки зростає. У 2022 році відбувся найбільший приріст за останніх 10 років, що напряму пов’язано з військовою агресією", – зазначив Віталій Кличко.



Новий центр надаватиме реабілітаційні та соціальні послуги як для дітей, так і для дорослих з інвалідністю / Фото КМДА

Ремонтні роботи в будівлі на завершальному етапі. Центр буде введено в експлуатацію вже цього року. Реконструкція будівлі дозволить збільшити потужність закладу. У Центрі висококваліфіковані фахівці надаватимуть реабілітаційні та соціальні послуги для дітей з інвалідністю від малюків до 18 років і для осіб з інвалідністю від 18 до 35 років.

Отримувати послуги в Центрі зможуть не тільки мешканці Подільського району, а й з інших районів столиці. Центр буде обладнаний за найкращими європейськими стандартами,

– наголосив Кличко.

У Центрі працюватимуть відділення ранньої реабілітації, соціальної реабілітації, психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, професійної та трудової реабілітації, медичної реабілітації та медичного спостереження, денного догляду. Також діятиме служба соціального патронажу.

Віталій Кличко проінспектував будівництво Центру реабілітації​ / Фото КМДА

За інформацією Віталія Кличка, на початок цього року в Києві було зареєстровано понад 12,5 тисяч дітей з інвалідністю. Це на 650 дітей більше, ніж рік тому. Серед причин інвалідності перше місце посідають розлади психіки та поведінки, на другому місці – вроджені вади розвитку, на третьому – захворювання нервової системи.