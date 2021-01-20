Державне ПАТ "Центренерго" звинуватило енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

Найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ "Центренерго", порушивши умови договору, не дивлячись на отриману передоплату в розмірі 106 млн грн. Більш того, користуючись критичною ситуацією з запасами палива, 13 січня постачальник надіслав на адресу "Центренерго" попередження про підвищення ціни на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну,

– сказано в повідомленні.

За даними державної компанії, за станом на 11 січня на складах ТЕС "Центренерго" залишалося 40 тис. тонн вугілля, у порівнянні з 336 тис. тонн на 1 листопада 2020 року.

Падіння запасів палива в "Центренерго" пояснюють тим, що протягом листопада та грудня 2020 року теплоелектростанції компанії працювали з максимальним навантаженням, поки значна частина інших теплових, а також атомних енергоблоків залишалися в простої через ремонтні роботи.

"Компанія була змушена додатково витратити 128 тис. тонн і 233 тис. тонн вугілля відповідно. Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС ПАТ "Центренерго", – сказано в повідомленні.

Як відомо, найбільшим приватним постачальником вугілля для "Центренерго" є компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова.