У центрі Києва на День Незалежності обмежать рух усіх видів транспорту: список вулиць
У День Незалежності в Києві буде обмежений рух транспорту. Крім того, 24 серпня змінять свої маршрути автобуси, тролейбуси та маршрутки.
Перелік вулиць, де будуть обмеження, та змінені маршрути громадського транспорту оприлюднили у фейсбуці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
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З 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспорту.
Рух буде обмежений на таких вулицях:
- Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
- Михайлівська площа, вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
- Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
- Алли Тарасової;
- Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
- Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
- Десятинна.
Водіїв попереджають, що на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.
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Змінять також маршрути громадського транспорту
Від початку руху 24 серпня і до закінчення заходів громадський транспорт їздитиме з такими змінами:
- Автобуси
- № 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;
- № 62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;
- № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);
- № 118 – від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за чинним маршрутом, далі – вулиця Еспланадна – Саксаганського – проспект Перемоги, потім за звичним маршрутом. У зворотному напрямку від станції метро "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вулиця Симона Петлюри – Жилянська – Шота Руставелі – Басейна – бульвар Лесі Українки, далі за звичним маршрутом.
- Тролейбуси
- № 5, 7, 8, 17 – від вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;
- № 6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
- №№ 16, 18 – від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
- Маршрутки
- № 189 – вулиця Ірпінської – проспект Академіка Палладіна – проспект. Перемоги – бульвар Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);
- № 231 – від вул. Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);
- № 429 – вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);
- № 433 – від вулиці. Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);
- № 575 – від вулиці Сирецької до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича).
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За якими маршрутами 24 серпня курсуватиме транспорт у Києві / Інфографіки КМДА