У День Незалежності в Києві буде обмежений рух транспорту. Крім того, 24 серпня змінять свої маршрути автобуси, тролейбуси та маршрутки.

Перелік вулиць, де будуть обмеження, та змінені маршрути громадського транспорту оприлюднили у фейсбуці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

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З 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспорту.

Рух буде обмежений на таких вулицях:

Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа, вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

Алли Тарасової;

Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

Десятинна.

Водіїв попереджають, що на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

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Змінять також маршрути громадського транспорту

Від початку руху 24 серпня і до закінчення заходів громадський транспорт їздитиме з такими змінами:

Автобуси

№ 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;

– від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського; № 62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;

– від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського; № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);

– на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича); № 118 – від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за чинним маршрутом, далі – вулиця Еспланадна – Саксаганського – проспект Перемоги, потім за звичним маршрутом. У зворотному напрямку від станції метро "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вулиця Симона Петлюри – Жилянська – Шота Руставелі – Басейна – бульвар Лесі Українки, далі за звичним маршрутом.

Тролейбуси

№ 5, 7, 8, 17 – від вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;

– від вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича; № 6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

– від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська"; №№ 16, 18 – від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутки

№ 189 – вулиця Ірпінської – проспект Академіка Палладіна – проспект. Перемоги – бульвар Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);

– вулиця Ірпінської – проспект Академіка Палладіна – проспект. Перемоги – бульвар Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича); № 231 – від вул. Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);

– від вул. Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича); № 429 – вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);

– вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича); № 433 – від вулиці. Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича);

– від вулиці. Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича); № 575 – від вулиці Сирецької до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича).

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За якими маршрутами 24 серпня курсуватиме транспорт у Києві / Інфографіки КМДА