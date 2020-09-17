У центрі Києва стався вибух у ресторані, є постраждалі
У ресторані на Андріївському узвозі, що у центрі Києва, 17 вересня прогримів вибух. У результаті вибуху постраждали щонайменше двоє людей.
За попередньою інформацією, вибухнули газові балони. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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Вибух у столичному ресторані: головне
Повідомлення про вибух надійшло до поліції о 16:06. На місце події одразу виїхали правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники ДСНС, а також карета "швидкої".
Про постраждалих
Від вибуху постраждали двоє людей, їх вже госпіталізували до лікарні. У момент вибуху чоловіки перебували на кухні ресторану та отримали опіки тіла.
Про причини вибуху
У ДСНС зазначили, що вибух був несерйозним. Раніше з'явилася інформація, що всередині приміщення після вибуху спалахнула пожежа, однак її швидко загасили рятувальники.
У ресторані "Канапа" міг вибухнути фламбіратор, тобто пристрій для карамелізації страв. Однак існує інша версія – вибух газових балонів.
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Фото та відео з місця події
Вибух у ресторані "Канапа" / Фото Нацполіції та "Вартові Еспресо"
Вибух у ресторані на Андріївському узвозі: дивіться відео