У ресторані на Андріївському узвозі, що у центрі Києва, 17 вересня прогримів вибух. У результаті вибуху постраждали щонайменше двоє людей.

За попередньою інформацією, вибухнули газові балони. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Повідомлення про вибух надійшло до поліції о 16:06. На місце події одразу виїхали правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники ДСНС, а також карета "швидкої".

Про постраждалих

Від вибуху постраждали двоє людей, їх вже госпіталізували до лікарні. У момент вибуху чоловіки перебували на кухні ресторану та отримали опіки тіла.

Про причини вибуху

У ДСНС зазначили, що вибух був несерйозним. Раніше з'явилася інформація, що всередині приміщення після вибуху спалахнула пожежа, однак її швидко загасили рятувальники.

У ресторані "Канапа" міг вибухнути фламбіратор, тобто пристрій для карамелізації страв. Однак існує інша версія – вибух газових балонів.

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Фото та відео з місця події

Вибух у ресторані "Канапа" / Фото Нацполіції та "Вартові Еспресо"

Вибух у ресторані на Андріївському узвозі: дивіться відео