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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Церковна колізія

21:21, 7 квітня 2009 272

Перлина Києво-Печерської Лаври - Церква Спаса на Берестові під загрозою знищення.

Все через необдуманий крок чиновників, які дозволили в церкві проводити богослужіння, скаржаться у Національному Києво-Печерському заповіднику. Сергій Кролевець (гендиректор Національного Києво-Печерського заповідника): "Цей храм ніколи не слугував як приходський, для того щоб тут розпочати богослужіння необхідно значно переробити цей храм. Ви зайшли і помітили - храм не опалюється - це дає можливість з холодного періоду входити спокійно в теплий, заведене сюди опалення, бо так не можна проводити богослужіння призведе до переробок." У Міністерстві культури інформацію спростовують - кажуть згоди на передачу Спаської церкви вірянам не було. Ольга Бенче (заступник міністра культури і туризму): "Те, що ви сьогодні почули, це безумовно все накручено, що якби було церкву було передано церкві, це є не правомірно, оскільки Міністерство згоди на це не давало і в нас є всі документальні підтвердження." Натомість у Міністерстві цікавляться, куди поділися виділені на реставрацію храму понад 40 мільйонів гривень - адже жодних робіт тут так і не починали. У столичній адміністрації запевняють, що теж допомагали грошима. Руслан Кухаренко (начальник управління охорони культурної спадщини КМДА): "Коли воно знаходилось під юрисдикцією міста, місто виділило з одного боку це близько 200 тисяч доларів із фонду Гетті США, а з другого боку - вдвічі більша сума, близько 400 тис. доларів було витрачено з міського бюджету." Проте керівництво заповідника стверджує - за останні п’ять років жодної копійки на відновлення церкви на Берестові не отримало. Тож довелося кликати на підмогу депутатів - для наочності засідання парламентського Комітету з питань культури і духовності провели біля церкви. Павло Мовчан (член Комітету ВР з питань культури і духовності): "Зараз буде звернення Комітету до прокуратури, зрозуміла річ до Президента і третє, виділення коштів, бо в такому стані він не може вічно перебувати, ну вже 18 років незалежності будемо відзначати." Церква Спаса на Берестові - знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Однак, українська влада її не охороняє - тож чи залишиться церква у списку цінних історичних пам’яток, представники всесвітньої організації повідомлять найближчим часом.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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