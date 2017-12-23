Цигани влаштували масову бійку з палицями з перехожими у Києві: відео

У Солом’янському районі Києва в ніч на 23 грудня сталася масова бійка місцевих жителів з ромами.

Відповідне відео опублікували у групі Los Solomas в Facebook.

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Повідомляється, що група з 15 ромів кидалася на перехожих з палицями. Згодом, сутичка переросла у масову бійку.

У Солом'янському районі в Києві відбулась масова бійка місцевих мешканців з циганами. За словами очевидців, натовп циган кількістю близько 15 осіб з палицями почав бити простих перехожих. Люди дали їм відсіч, після чого частина нападників втекла,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначили у групі, декількох людей вдалося затримали. Також наголошується, що кияни довгий час не давали поліції відвезти затриманих з місця події через побоювання, що їх просто відпустять.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!