Цигани влаштували масову бійку з палицями з перехожими у Києві: відео
У Солом’янському районі Києва в ніч на 23 грудня сталася масова бійка місцевих жителів з ромами.
Відповідне відео опублікували у групі Los Solomas в Facebook.
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Повідомляється, що група з 15 ромів кидалася на перехожих з палицями. Згодом, сутичка переросла у масову бійку.
У Солом'янському районі в Києві відбулась масова бійка місцевих мешканців з циганами. За словами очевидців, натовп циган кількістю близько 15 осіб з палицями почав бити простих перехожих. Люди дали їм відсіч, після чого частина нападників втекла,
– йдеться у повідомленні.
Як зазначили у групі, декількох людей вдалося затримали. Також наголошується, що кияни довгий час не давали поліції відвезти затриманих з місця події через побоювання, що їх просто відпустять.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!