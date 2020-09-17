В українських казках є багато цікавого не тільки для дітей, а й для дорослих! Про маловідомі факти про казки – читайте в матеріалі.

Персонажі українських казок відрізняються від героїв літератури у західноєвропейських чи західних книжках. Цікаві факти про українські казки розповідає "ВСВІТІ".

Читайте також Як називали глиняний горщик у різних куточках Придністров'я

Українські казки

Українські богатирі

Українці не мали за звичку записувати тексти казок і легенд попри дуже розвинену усну народну творчість. Тому багато наших персонажів і історій перейшли до сусідів, які охоче їх привласнили. Так, славетний богатир Ілля Муромець – український герой.

Адже билини, які виникли в період становлення Київської Русі, були найдавнішим жанром героїчного епосу українського народу.

А ось у билині богатир Ілля Муромець доїжджає з дому до Києва. Його дім – це містечко Муромськ, на Чернігівщині.

Ще один богатир, Кирило Кожум’яка, від початку жив у Києві.



Український богатир / Ілюстрація svitkazok.blogspot.com

Герої, які є тільки в українських казках

Дівка-семилітка – дівчинка, яка має лише всього 7 років, рятує свого батька від розорення. Вона розгадує замість батька надзвичайно складні загадки пана.

– дівчинка, яка має лише всього 7 років, рятує свого батька від розорення. Вона розгадує замість батька надзвичайно складні загадки пана. Пан Коцький – старий кіт, якого викинули в ліс помирати. Але він виявився доволі хитрим, непогано влаштувався, обдуривши всіх лісових звірів.

– старий кіт, якого викинули в ліс помирати. Але він виявився доволі хитрим, непогано влаштувався, обдуривши всіх лісових звірів. Залізноноса Баба – ексклюзивний персонаж-страхіття, матір чорта, яка має великий залізний ніс.

– ексклюзивний персонаж-страхіття, матір чорта, яка має великий залізний ніс. Кобиляча Голова – нагороджує всіх працьовитих скарбом, а лінивих може з’їсти.

– нагороджує всіх працьовитих скарбом, а лінивих може з’їсти. Івасик-Телесик – втік від змія на крилах лебедя.



Івасик-Телесик в українському фольклорі / Фото artfile

Котигорошко – переміг змія одним ударом величезної булави.



Супергерой української казки / Ілюстрація ternopil.dityvmisti.ua

Видимо-Невидимо – невидимий чарівний помічник, який допомагає провчити пана.

Що спільного між українською казкою та майстром Йода

Персонаж Ох з однойменної казки менш популярний за майстра Йода, проте дуже цікавий.

Він маленький, зелений, розумний і наділений чарівною силою. Ох бере собі в науку хлопця. За допомогою жорстких, або ж навіть жорстоких методів, робить з нього наймогутнішого чарівника.



Персонаж Ох з казки / Ілюстрація dialogimam.com

Не зовсім погані герої

Злотворець Змій, наприклад, завжди питається: "будемо битися чи миритися?", даючи право першого удару.

У давніх українських казках персонажі могли бути злими або помічними. Русалки – вони ж можуть залоскотати, якщо не відповісти на їхні загадки. Покарати за відсутність розуму. А ось водяник може затягнути на дно того, хто купається під колесом млина, адже цього робити не можна.