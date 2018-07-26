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Цікавий брелок від Google, що захистить від хакерів

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Брелок від Google, що захистить від хакерів
Брелок від Google, що захистить від хакерів / kopitiambot.com

Компанія Google представила цікавий брелок Titan Security Key, який може зберігати паролі. Презентація новинки відбулась конференції Google Cloud Next.

Про це повідомляє kopitiambot.com.

Ззовні пристрій виглядає як флешка і є таким собі ідентифікатором користувача. Так, пристрій дає змогу увійти в комп'ютер без додаткових паролів. В майбутньому функціонал буде розширено і на пристрої можна буде зберігати паролі від різних акаунтів.

Тобто, якщо хакери зможуть отримати електронний пароль, вони всерівно не зможуть зламати ваш пристрій без фізичного ключа користувача.

Вартість пристрою поки невідома, однак вірогідно він коштуватиме 20-25 доларів (520-650 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Google хакери
Джерело: 24 Канал
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