Один циклон замінить інший: як зміниться погода найближчими днями

У п'ятницю, 20 лютого, Україну накриє активний циклон "Xira", тож погода залишатиметься мінливою. Опади стануть менш інтенсивними, проте місцями все ж сніжитиме, а на дорогах зберігатиметься небезпека через ожеледицю.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Яку погоду принесе циклон "Xira"?

За словами очільника центру, активний циклон "Xira" наблизиться в Україну 20 лютого. Українцям варто очікувати мінливу та по-зимовому нестійку погоду. Інтенсивність опадів має знизитись, однак часом все ж сніжитиме. Щодо температурного режиму – він коливатиметься вночі від 5 до 10 градусів морозу, а в день від 0 до 5 морозу.

Через зниження температури повітря на дорогах та тротуарах утворюватиметься ожеледиця, тож синоптик попереджає про підвищену небезпеку для водіїв та пішоходів.

Комунальним та дорожнім службам вже сьогодні потрібно готувати соляні суміші та запаси паливно-мастильних матеріалів, бо роботи найближчим часом буде чимало,

– застерігає Віталій Постригань.

За даними європейських прогностичних центрів, зимовий характер погоди в Україні зберігатиметься щонайменше до кінця лютого. Прогнозуються температурні коливання та періодичні опади різного типу.

Який циклон нині панує в Україні?

Протягом 18 – 19 лютого в Україну прийде активний циклон "Wally". Цей циклонічний вихор заряджається енергією і вологою над Чорним морем, тож українцям варто чекати значне збільшення кількості опадів, зокрема, серйозний сніг очікується в межах Черкаської області.

Приріст снігового покриву збільшиться щонайменше до 10 сантиметрів.

Вже вдень 19 негода відступить, а опади стихнуть – циклон переміститься у сторону російського Курська.