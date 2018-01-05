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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Циклон-бомба" лютує в США: рекордні морози і десятки загиблих

08:26, сьогодні 1119 Читать новость на русском
У США лютує шторм
У США лютує шторм "Грейсон" / Фото з відкритих джерел

У США не вщухає шторм "Грейсон", його вже назвали "циклоном-бомбою". Внаслідок стихії загинуло щонайменше 16 людей.

Про це пише ТСН.

При цьому хуртовина лише посилюється, а температура повітря знижується до рекордних позначок. У п'ятницю, 5 січня, у Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку 28 градусів нижче нуля.

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У кількох штатах оголошено надзвичайний режим. Людей просять залишатись вдома та мати з собою набір для виживання.

Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Аеропорт Нью-Йорка скасував всі рейси, 46 тисяч людей залишились без електропостачання

Термін "циклон-бомба" використовують для штормів, які значно посилюються впродовж 24 годин через зниження атмосферного тиску, наче вибухова хвиля. Але наслідки "Грейсона", кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж багатьох справжніх бомб.

Теги: Жертви Стихійні лиха США
Джерело: 24 Канал
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