Впродовж останнього тижня, від 21 до 28 серпня ціни на бензин та дизельне паливо зросли. Їхня вартість збільшилася в середньому на 30 копійок.

Роздрібний ринок нафтопродуктів щодня моніторить "Консалтингова група А-95", передає Enkorr.

Зверніть увагу За рік бензин подешевшав на понад 25%

За їхньою інформацією, ціна на бензин та дизель збільшилася від 20 до 50 копійок за літр. Зокрема українські провідні автозаправні станції підняли ціни по-різному. А саме:

► Ціни у АЗС Shell

Бензин марки А-95 підвищила на 47 копійок за літр. Тепер його ціна складає до 25 гривень 45 копійок за літр.

Дизельне паливо теж на 47 копійок. Тепер він коштує 24 гривні 45 копійок за літр.

А-92 на станціях цієї мережі подорожчала на 21 копійку за літр. Тепер можна заправити літр "двійки" за 23 гривні 69 копійок.

► Ціни у KLO у Києві

На станціях столичної АЗС ціни на бензини підняли на 30 копійок за літр.

А-92 – до 22 гривень 79 копійок за літр;

А-95 – до 23 гривень 79 копійок за літр.

► Ціни у мережі WOG

За А-95 доведеться заплатити 26 гривень 49 копійок за літр;

А-92 – 25 гривень 49 копійок за літр;

Дизельне паливо також 25 гривень 49 копійок за літр.

► Ціни у мережі OKKO

За А-92 – 25 гривень 49 копійок за літр;

За А-95 – 26 гривень 49 копійок за літр;

за літр; За ДП – 25 гривень 49 копійок за літр .

► Всі види палива в мережі "Паралель" подорожчали на 50 копійок за літр.

► Мережі BVS і Motto підвищили ціни в регіонах на 10 – 20 копійок за літр.



Скільки коштує паливо у різних мережах / Скриншот з сайту enkorr.ua

Що відомо про зростання цін на пальне