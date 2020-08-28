Ціни на бензин та дизель зросли: скільки вони коштують на українських АЗС
Впродовж останнього тижня, від 21 до 28 серпня ціни на бензин та дизельне паливо зросли. Їхня вартість збільшилася в середньому на 30 копійок.
Роздрібний ринок нафтопродуктів щодня моніторить "Консалтингова група А-95", передає Enkorr.
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За їхньою інформацією, ціна на бензин та дизель збільшилася від 20 до 50 копійок за літр. Зокрема українські провідні автозаправні станції підняли ціни по-різному. А саме:
► Ціни у АЗС Shell
- Бензин марки А-95 підвищила на 47 копійок за літр. Тепер його ціна складає до 25 гривень 45 копійок за літр.
- Дизельне паливо теж на 47 копійок. Тепер він коштує 24 гривні 45 копійок за літр.
- А-92 на станціях цієї мережі подорожчала на 21 копійку за літр. Тепер можна заправити літр "двійки" за 23 гривні 69 копійок.
► Ціни у KLO у Києві
- На станціях столичної АЗС ціни на бензини підняли на 30 копійок за літр.
- А-92 – до 22 гривень 79 копійок за літр;
- А-95 – до 23 гривень 79 копійок за літр.
► Ціни у мережі WOG
- За А-95 доведеться заплатити 26 гривень 49 копійок за літр;
- А-92 – 25 гривень 49 копійок за літр;
- Дизельне паливо також 25 гривень 49 копійок за літр.
► Ціни у мережі OKKO
- За А-92 – 25 гривень 49 копійок за літр;
- За А-95 – 26 гривень 49 копійок за літр;
- За ДП – 25 гривень 49 копійок за літр.
► Всі види палива в мережі "Паралель" подорожчали на 50 копійок за літр.
► Мережі BVS і Motto підвищили ціни в регіонах на 10 – 20 копійок за літр.
Скільки коштує паливо у різних мережах / Скриншот з сайту enkorr.ua
Що відомо про зростання цін на пальне
- Зростання роздрібних цін розпочалося ще 29 червня. Востаннє до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДП понад рік тому – у квітні 2019 року.
- Протягом червня ціни на бензин в дрібногуртовому сегменті зросли на понад 7% (на 1,2 гривні за літр).
- За перший тиждень липня гуртові ціни зросли ще на 5%. Далі впродовж липня у великих роздрібних операторів ціни зупинилися, але в менших – продовжили зростати.