В Україні може зрости ціна на газ взимку, якщо не буде фінансової кризи. Проте українці можуть зафіксувати собі вартість газу на рік наперед.

У 2019 році ціна на газ не зросла через перенасичення ринку та кризу, викликану пандемією COVID-19. Про це в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Тому, якщо такої кризи не буде, то я б очікував зростання ціни (на газ – 24 канал) . Але є важливе "але". Завдяки відміні регулювання "Нафтогаз" та інші газові компанії почали пропонувати річні продукти. Зараз український споживач може зафіксувати собі ціну на весь рік і не перейматися, якою вона буде,

– зазначив Коболєв.

Що таке річний тариф на газ

Українці можуть зафіксувати собі на цілий рік тариф на газ без передоплати . Це допоможе заощаджувати, якщо протягом опалювального сезону ціна на газ зросте.

. Це допоможе заощаджувати, якщо протягом опалювального сезону ціна на газ зросте. Підключити тариф "Річний" можна в особистому кабінеті my.gas.ua.

Перед переходом на річний тариф для вас розрахують орієнтовний об’єм газу на 12 місяців.

У разі перевищення такого об’єму вам продадуть додатковий газ за тим самим тарифом.

У разі, якщо ви не вичерпаєте об’єм газу, то гроші за цей невикористаний газ повернуть на ваш абонентський рахунок.

Якщо у вересні оберете річний тариф від "Нафтогазу", то кубометр газу вам коштує 5,24 гривні. Але це ціна без без вартості розподілу (доставки). За доставку треба буде окремо заплатити облгазу.

Підключитися до тарифу можна, якщо немає боргу за газ.

Платіжки будуть формуватися онлайн – в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Їх треба буде оплачувати щомісяця до 15 числа.

– в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Їх треба буде оплачувати щомісяця до 15 числа. Один раз на рік можна перейти до місячного тарифу.

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Скільки коштує газ за річним тарифом

Якщо в квартирі немає лічильника і мешканці платять за середньою нормою споживання, то суми в платіжках будуть такими:

Тільки газова плита – 51,35 гривні за людину на місяць. За рік – 616 гривень.

Тільки газова плита, але немає гарячої води – 95,89 гривні за людину на місяць. За рік – 1150,7 гривні.

Є газова плита і газова колонка – 123,66 гривні за людину. За рік доведеться заплатити 1483,96 гривні.

Що відомо про ринок газу в Україні