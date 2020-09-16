Ціна на газ в Україні може зрости взимку: Коболєв пояснив, чому
В Україні може зрости ціна на газ взимку, якщо не буде фінансової кризи. Проте українці можуть зафіксувати собі вартість газу на рік наперед.
У 2019 році ціна на газ не зросла через перенасичення ринку та кризу, викликану пандемією COVID-19. Про це в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
До теми В Україні зросте вартість опалення: який прогноз експертів
Тому, якщо такої кризи не буде, то я б очікував зростання ціни (на газ – 24 канал) . Але є важливе "але". Завдяки відміні регулювання "Нафтогаз" та інші газові компанії почали пропонувати річні продукти. Зараз український споживач може зафіксувати собі ціну на весь рік і не перейматися, якою вона буде,
– зазначив Коболєв.
Що таке річний тариф на газ
- Українці можуть зафіксувати собі на цілий рік тариф на газ без передоплати. Це допоможе заощаджувати, якщо протягом опалювального сезону ціна на газ зросте.
- Підключити тариф "Річний" можна в особистому кабінеті my.gas.ua.
- Перед переходом на річний тариф для вас розрахують орієнтовний об’єм газу на 12 місяців.
- У разі перевищення такого об’єму вам продадуть додатковий газ за тим самим тарифом.
- У разі, якщо ви не вичерпаєте об’єм газу, то гроші за цей невикористаний газ повернуть на ваш абонентський рахунок.
- Якщо у вересні оберете річний тариф від "Нафтогазу", то кубометр газу вам коштує 5,24 гривні. Але це ціна без без вартості розподілу (доставки). За доставку треба буде окремо заплатити облгазу.
- Підключитися до тарифу можна, якщо немає боргу за газ.
- Платіжки будуть формуватися онлайн – в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Їх треба буде оплачувати щомісяця до 15 числа.
- Один раз на рік можна перейти до місячного тарифу.
Корисно Лічильник води: скільки коштує, як обрати та чому він зекономить вам багато грошей
Скільки коштує газ за річним тарифом
Якщо в квартирі немає лічильника і мешканці платять за середньою нормою споживання, то суми в платіжках будуть такими:
- Тільки газова плита – 51,35 гривні за людину на місяць. За рік – 616 гривень.
- Тільки газова плита, але немає гарячої води – 95,89 гривні за людину на місяць. За рік – 1150,7 гривні.
- Є газова плита і газова колонка – 123,66 гривні за людину. За рік доведеться заплатити 1483,96 гривні.
Що відомо про ринок газу в Україні
- З 1 серпння Кабінет Міністрів та "Нафтогаз" не встановлюють ціни на газ для населення.
- Кожен постачальник може сам визначати ціну на газ.
- Люди можуть самостійно вибирати постачальника газу.