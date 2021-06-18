Таке твердження опублікував директор з інтегрованих комунікацій Групи "Нафтогаз" Максим Білявський у Facebook.

Усі клієнти ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", тобто 7,96 грн за кубометр. Для побутових клієнтів ця ціна на газ зафіксована на рік та не змінюється навіть за умов підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливань,

– написав Білявський.

Директор з інтегрованих комунікацій також наголосив, що підключення до тарифного плану "Місячний", за яким ціна на газ в червні складає 11,94 грн, відбувається лише за бажанням клієнта. Та зазначив, що ціна газу за цим пакетом була визначена ГК "Нафтогаз України", враховуючи поточну ситуацію на ринку ЄС, де газ останнім часом суттєво здорожчав.

"У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше за 270 доларів за тисячу кубометрів. Це зумовлено коливаннями цін на енергоринках, через те, що РФ штучно обмежує поставок газу з метою створення тиску для завершення будівництва "Північний потік-2". Також на зростання цін впливає кон'юнктура глобальних ринків, зокрема високі ціни на зріджений природний газ в азіатському регіоні", – пояснив Білявський.

За його словами, нинішня ситуація дозволить побутовим споживачам в чергове переконатись у вигідності отримувати газ за річним тарифним пакетом, який захищає їх від цінових коливань на ринку.

За інформацією сайту ГазПравда, річний фіксований тариф ГК "Нафтогаз України" складає 7,96 грн за кубометр. Річні ціни решти компаній коливаються від 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр

Окрім того, в липні більшість компаній обіцяють презентувати свої сезонні та альтернативні річні продукти – наприклад, із рівними помісячними проплатами.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що ціна на газ на європейських майданчиках сягнула максимальної позначки за останні 4–5 років – 29 євро за МВт ч.

Як зазначив Макогон, багато факторів вплинуло на таке стрімке зростання цін, але основне питання – як знизити ціну на газ.

Єдиний можливий ринковий спосіб – збільшити пропозицію. Оскільки "Газпром" має монопольне право на експорт з РФ, тому тільки "Газпром" теоретично має можливість збільшити постачання зі сторони РФ,

– написав він.

За його словами, наразі Україна постійно пропонує ринку 62 млн кубометрів на добу додаткових потужностей, але "Газпром" не поспішає їх використовувати.

"І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ? Для мене це зловживання "Газпромом" домінуючою позицією на ринку газу ЄС і на Європейська комісія повинна звернути на це увагу", – додав Макогон.