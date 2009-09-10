Ціна на газ

Україна в IV кв. платитиме 205-210 дол. за тис. куб. м газу.

Щодо ціни на наступний рік - то вона буде ще вищою. Зазначимо, у ІІІ кварталі поточного року Україна купує газ за ціною 198 доларів за тисячу кубометрів.Анатолій Підмишальський (голова Управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя "Газпрому"): “IV квартал, за попередніми підрахунками - 205-210 дол., а на наступний рік середня ціна - 270 дол. Розрахунки виготовляються за формулою з урахуванням котирувань нафти кілька місяців тому”.В свою чергу у Міністерстві енергетики Росії запевняють - переговори про зменшення імпорту газу в Україну не ведуться. Відтак, Україна повинна вибрати у поточному році, згідно контрактів, щонайменше 32 мільярди кубометрів блакитного палива.Михайло Плєшкін (представник Міністерства енергетики РФ): “За моєю інформацією, такі переговори ще не ведуться. Є умови контрактів, і якщо Україна ставить питання про перегляд умов контракту, то питання має обговорюватися, але з огляду на останні висловлювання президента, я думаю що це буде складно”.За підрахунками “Газпрому”, з початку року Україна імпортувала майже 15 мільярдів кубометрів російського газу, транспортувала - понад 55 мільярдів. Згідно з січневими контрактами, у вересні Україна повинна купити 4 мільярди кубометрів газу у Росії.