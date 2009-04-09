Ціна виборів

Через кризу президентська кампанія буде значно дешевшою ніж попередня.

100 мільйонів доларів - у такий кошторис змушені будуть вкластися кандидати у президенти, кажуть експерти. Адже головно - їх підтримують олігархи, чий бізнес неабияк підірвала світова криза. Відтак експерти припускають - від концертних мандрів країною кандидати відмовляться, водночас дехто навіть вдасться до підкупу електорату.Тарас Березовець (політолог): “Будуть підкорочені традиційні статті. Агітаційна, насамперед скорочення цих часів, так, там артистів. Тобто буде мінімальна кількість цих різних концертів. Бо це є дуже дорогою витратною статтею. І навпаки не будуть шкодувати коштів, і це буде однією з основних статей - це прямий підкуп виборців”.У важкі часи політики змушені будуть демонструвати близькість до народу - їх гасла стануть простішими, а обіцянки щедрішими.Олег Соскін (політолог): “Обов`язково будуть роздавати якість подарунки. Тимошенко зараз робить оптові сільськогосподарські ринки. А от Янукович теж має щось зробити. Зрозуміло, що кульками, прапорам і співами багато не зробиш. Йому треба теж якісь практичні кроки зробити. Щось він має показати”.Проблеми зовнішньої політики, вступу до НАТО і питання мови, на думку експертів наразі мало актуальні, тож піарникам кандидатів у президенти доведеться вигадувати те, що візьме народ за душу. Як от обіцянки стабілізувати ситуацію в країні, підтримати найбідніші прошарки населення і справно виплачувати зарплатню.