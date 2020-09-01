У Верховній Раді змінили розрахунок вартості електроенергії для багатоквартирних будинків і дачних кооперативів. У парламенті внесли відповідні зміни до законопроєкту.

Законопроєкт № 2098 про внесення змін до перехідних положень закону про ринок електроенергії прийняли у другому читанні. Його підтримали 276 народних обранців, передає 24 канал.

Важливо Завдання з покращення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами

Багатоквартирні будинки

Відтак Рада дозволила оплачувати електроенергію, яку споживають в багатоквартирних житлових будинках за цінами, за якими постачальники універсальних послуг постачають електроенергію населенню. Ці гроші розраховуватимуть за технічні цілі на:

роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, помп, ліфтів, замково-переговорних пристроїв, які є у спільній власності;

освітлення дворів, східців і номерних знаків,

Крім того, за такою ж ціною й оплачуватиметься електроенергія, яку споживають в дачних і дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах. Гроші також вираховуватимуть на технічні цілі та освітлення території.

Юридичні особи

Енергію, яку споживають юридичні особи, також буде за такою ж ціною, як і для населення. При цьому, вони мають бути власниками майна, яке використовують для поселення внутрішньо переміщених осіб та релігійних організацій. Таких споживачів віднесли до категорії побутових споживачів.

Довідка. За перший квартал 2020 року, тобто з січня по березень, середня ціна електроенергії на ринку угод України була найвищою у Європі.