Ціни на електроенергію: Рада змінила розрахунок вартості для "багатоквартирників"
У Верховній Раді змінили розрахунок вартості електроенергії для багатоквартирних будинків і дачних кооперативів. У парламенті внесли відповідні зміни до законопроєкту.
Законопроєкт № 2098 про внесення змін до перехідних положень закону про ринок електроенергії прийняли у другому читанні. Його підтримали 276 народних обранців, передає 24 канал.
Важливо Завдання з покращення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами
Багатоквартирні будинки
Відтак Рада дозволила оплачувати електроенергію, яку споживають в багатоквартирних житлових будинках за цінами, за якими постачальники універсальних послуг постачають електроенергію населенню. Ці гроші розраховуватимуть за технічні цілі на:
- роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, помп, ліфтів, замково-переговорних пристроїв, які є у спільній власності;
- освітлення дворів, східців і номерних знаків,
Крім того, за такою ж ціною й оплачуватиметься електроенергія, яку споживають в дачних і дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах. Гроші також вираховуватимуть на технічні цілі та освітлення території.
Юридичні особи
Енергію, яку споживають юридичні особи, також буде за такою ж ціною, як і для населення. При цьому, вони мають бути власниками майна, яке використовують для поселення внутрішньо переміщених осіб та релігійних організацій. Таких споживачів віднесли до категорії побутових споживачів.