Ціни на газ будуть низькими навіть в опалювальний сезон: що цьому сприяє
Ціни на газ в країні залишатимуться на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону. Цього літа Україна накопичила рекордно великі запаси блакитного палива у сховищах.
Рекордні запаси палива
Ціна не здійметься через рекордні 22 мільярдів кубічних метрів газу, накопичених в підземних сховищах. До жовтня цей обсяг може сягнути 26 мільярдів кубометрів.
Цих запасів має вистачити, щоб зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.
Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 мільярда кубометрів блакитного палива. Відтак помітною є різниця із рекордною цьогорічною цифрою.
Ринок газу і ціна для населення
У НАК також пояснили, які зміни несе відкриття з 1 серпня вільного ринку газу для населення.
Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника. Довгі роки ціни на газ в Україні регулював Кабінет Міністрів через НАК Нафтогаз України. Компанія була зобов’язана продавати газ посередникам-монополістам, які вже з націнкою перепродавали його українцям,
– зазначили у Нафтогазі.
Тепер Нафтогаз України може напряму продавати газ населенню, як і інші постачальники, а українці без перешкод обирати і змінювати постачальника.
У компанії також наголосили, що з 1 серпня ціни на газ для населення, як і з 2015 року для промисловості, визначає ринок.