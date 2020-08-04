Рекордні запаси палива

Ціна не здійметься через рекордні 22 мільярдів кубічних метрів газу, накопичених в підземних сховищах. До жовтня цей обсяг може сягнути 26 мільярдів кубометрів.

Цих запасів має вистачити, щоб зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.

Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 мільярда кубометрів блакитного палива. Відтак помітною є різниця із рекордною цьогорічною цифрою.

Ринок газу і ціна для населення

У НАК також пояснили, які зміни несе відкриття з 1 серпня вільного ринку газу для населення.

Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника. Довгі роки ціни на газ в Україні регулював Кабінет Міністрів через НАК Нафтогаз України. Компанія була зобов’язана продавати газ посередникам-монополістам, які вже з націнкою перепродавали його українцям,

– зазначили у Нафтогазі.

Тепер Нафтогаз України може напряму продавати газ населенню, як і інші постачальники, а українці без перешкод обирати і змінювати постачальника.

До слова, чи не найбільша перевага ринку газу для населення – це поява конкуренції. Усі компанії "воюватимуть" за свого клієнта. Вони намагатимуться запропонувати кращий сервіс. Наприклад, питання можна буде вирішити за допомогою чат-ботів в телефоні.

У компанії також наголосили, що з 1 серпня ціни на газ для населення, як і з 2015 року для промисловості, визначає ринок.