Проїзд у транспорті Києва навіть після зміни тарифу буде в 2 – 7 разів дешевшим, ніж у Європі

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва залишиться нижчою ніж у європейських країнах навіть після зміни тарифу. При цьому, на відміну від України, у більшості країн Європи громадський транспорт дотується не лише з місцевого бюджету, а ще й з державного.

Про це повідомила експерт з питань транспортної інфраструктури Анна Мінюкова.

Наскільки відрізнятиметься тариф?

Щодо порівняння вартості проїзду у громадському транспорті Києва та європейських міст. Навіть після запропонованого підвищення тарифу до 30 гривень разова поїздка у Києві залишатиметься однією з найдешевших у Європі. А при придбанні проїзних вартість однієї поїздки становитиме близько 23,5 гривень,

– написала Анна Мінюкова.

Так, за інформацією експертки, вартість разової поїздки у громадському транспорті Берліна майже в 7 разів більша, ніж буде у Києві – в перерахунку на гривні 205 гривень. У Відні (164 гривні) – у 5,5 рази більша, у Празі (84 гривні) – у 2,5 рази, у Варшаві (53 гривні) – майже у 2 рази більша.

При цьому громадський транспорт у багатьох країнах Європи отримує дотації з державного бюджету, а не лише з місцевого, зауважила Мінюкова.

У багатьох країнах значна частина дотацій фінансується державним та регіональними бюджетами, а не лише самими громадами. На жаль, у нас центральна влада не зацікавлена у допомозі громадам у фінансуванні громадського транспорту. Натомість центральна влада навпаки вилучає кошти з бюджетів громад,

– зазначила вона.

В той же час держава знайшла кошти, щоб платити кешбек на пальне автомобілістам, які не належать до соціально не захищених верств населення. І на це витрачається 20 мільйонів гривень на день, нагадала Анна Мінюкова.

Тобто ті хто їздять на громадському транспорті, за рахунок своїх податків, платять компенсацію тим хто їздить на авто. Але на підтримку громадського транспорту, для якого так само зросли ціни на паливо та електроенергію, подібних механізмів запропоновано не було. Хоча саме громадський транспорт щодня перевозить сотні тисяч людей і виконує значно важливішу соціальну функцію,

– підкреслила експертка.