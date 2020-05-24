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Ціни на світло можуть зрости: Міненерго представило меморандум по "зеленій енергетиці"

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В Україні давно проблеми з "зеленими тарифами" / Новинарня

Міненергетики підготувало меморандум щодо скорочення "зелених тарифів". За інформацією ЗМІ, документ, зокрема, передбачає збільшення вартості перших ста кіловат для населення – від 90 копійок до 1 гривні 68 копійок. Президент Зеленський меморандум не затвердив, вважаючи, що умови для виробників "зеленої енергії" – надто м'які.

Міненерго хоче реструктуризувати "зелені тарифи"

Як порахували у профільному відомстві, скасування пільгової ціни для населення дозволило б зекономити понад 3 мільярди гривень. Про це інформує "Бизнес.Цензор".

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Понад 6,5 мільярдів гривень держава зможе отримати від реструктуризації "зелених тарифів" для сонячних та вітрових електростанцій:

  • тарифи для СЕС, що ввели в експлуатацію до 2020 року, обріжуть на 15%;
  • після 2020-го – на 2,5%;
  • тарифи для ВЕС, що ввели в експлуатацію до 2020 року, обріжуть на 7,5%;
  • після 2020-го – на 2,5%.

Загальний ефект від реструктуризації тарифів ВЕС та СЕС, у порівнянні з 2019, складе 27,5%.

скриншот з меморандуму

Скриншот з Меморандуму Міненергетики

Коротко про проблеми з "зеленою енергетикою" України

  • "Зелену енергію" виробляють із природних джерел – вітру та сонця.
  • "Зелений тариф" – це тариф, за яким на гуртовому ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава.
  • Держава встановила "зелений тариф", передбачаючи компенсацію виробникам "зеленої енергії" законом "Про альтернативні джерела енергії". Мовиться приблизно про 4 гривні за кожну кіловат-годину.
  • Та проблема у тому, що в Україні "зелений тариф" у кілька разів вищий, ніж тариф на звичайну електроенергію, та ще й вищий, ніж в усіх інших країнах Європи.
  • Проблема завищеного тарифу (надмірної компенсації виробникам) виникла ще за часів Януковича: тоді найвищий в Європі "зелений тариф" сформували в інтересах окремих фінансово-промислових груп.
  • Тож загалом хорошу ініціативу "зеленого тарифу", як вважають експерти, наразі не вдалося якісно реалізувати в Україні: досі пільгами користуються великі компанії, які є монополістами на ринку електроенергії.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Електроенергія Сонячна енергетика Відновлювана енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Тарифи Енергетика
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