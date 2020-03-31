Ціни на бензин можна знизити на 3 – 5 гривень за літр, – АМКУ

В Антимонопольному комітеті заявили, що українські АЗС можуть знизити ціни на бензин щонайменше на 3 гривні за літр. АМКУ проведе 31 березня зустріч з представниками найбільших мереж автозаправок, на якій вимагатиме зниження вартості пального.

Протягом останніх декількох тижнів АМКУ фіксує тенденцію до незначного зниження цін на бензин. Про це повідомляє пресслужба комітету.

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Водночас Антимонопольний комітет отримує дані від аналітичних агентств, які свідчать про те, що ціни можна знизити відчутніше.

Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3 – 5 гривень,

– зазначили у комітеті.

На 31 березня запланували зустріч АМКУ з представниками найбільших українських мереж АЗС. Зокрема, з тими, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

На ній комітет вимагатиме від мереж АЗС пояснень, чому ціни на бензин не знижуються вслід за зниженням цін на нафту. Регулятор сподівається, що у результаті українці таки платитимуть за бензин менше.

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